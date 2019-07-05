قرار ظني يبرىء جد من تزوير وثيقة ولادة حفيده

أصدرت قاضي التحقيق في ​جبل لبنان​ رندة يقظان قرارها الظني في قضية تزوير وثيقة ولادة أقدم عليها حسين.د بهدف تسهيل إجراء معاملة الاستحصال على الوثيقة.

وورد في ​تفاصيل​ القضية أن المدعي كان زوج إبنة المدعى عليه حسين، وأنها خلال فترة زواجهما حملت من زوجها من دون إعلامه بحملها إثر طلاقهما بعد فترة وعادت الى منزل ذويها حيث أنجبت بتاريخ 13/11/2016 صبيا من دون معرفة والده الذي إكتشف الأمر بعد خمسة أيام.

وأفاد المدعي أنه، عندما علم بولادة إبنه، طلب مشاهدته الا أن المدعى عليه أي والد زوجته قام بتهديده بالقتل عبر الهاتف، كما اكتشف أن المدعى عليه قام بتزوير توقيعه على وثيقة ​الولادة​ في الخانة المخصصة للوالد.

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وأنكر الجد ما نسب اليه من تهديد بالقتل لصهره مشيرا الى "وجود دعاوى بين الأخير وإبنته وأن ​القضاء​ سيحدد أحكام مشاهدة الطفل".

ولم ينكر المدعى عليه قيامه بالتوقيع على وثيقة الولادة لدى المختار بعد تخلف والد الطفل عن ذلك، مشيرا الى أنه "لم يكن يعلم أن فعلته هذه تقع تحت توصيف "المساءلة الجزائية".

وفي خلاصة القرار، وبعد تبيان عدم وجود أي ضرر أصاب المدعي كون المدعى عليه قام بتسجيل حفيده على خانة الوالد وفقا لحقيقة الأمور من دون أي تحريف وصونا لحقوق الطفل، قررت القاضية يقظان منع المحاكمة عن المدعي والمدعى عليه لعدم كفاية الأدلة الجرمية وحفظ أوراق الملف.