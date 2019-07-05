الأب عازار: الدولة خالفت الأنظمة التي تنظم المدارس المجانية

شدد منسق ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة في ​لبنان​ والامين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​، على أن "المدرسة المجانية كانت وستبقى"، مؤكدا "أننا لا نغطي المدارس المخالفة والمدرسة الخاصة بدأت تاريخياً قبل مدارس ​الدولة​".

ولفت عازار في حديث اذاعي الى أنه "ليس بمقدور جميع الناس أن يدفعوا رسوم التعليم والمدارس المجانية هي علاقة راقية بين الدولة والمؤسسات التي تعنى بالتعليم والدولة في هذه المدارس تُعنى بالتغطية من الصف الأول حتى السادس أساسي"، مبينا أنه "لم يتجرأ أحد حتى اليوم في لبنان أن يتكلم عن تكلفة ​المدارس الرسمية​ على الدولة في حين أن المدارس المجانية تقدم وفراً للدولة".

وأكد أن "المدارس لا تتوخى الربح وتلك التي تتوخى الربح يجب اقفالها"، مشيرا الى أن "الدولة خالفت الأنظمة التي تنظم المدارس المجانية".

وأوضح عازار أن " القانون ينص على أن على الدولة أن تدفع مرتين في ​العام الدراسي​ ​المال​ للمدارس المجانية الا أنها لم تدفع ولا مرة منذ 4 سنوات"، لافتا الى أن "عتبنا على المسؤولين عن القطاع التربوي هو أنهم يفرضون الأنظمة على المدارس المجانية ولكن لدى تقديم المساعدات تُنسى هذه المدارس وتُهمش".