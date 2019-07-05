إسماعيل هنية إتصل ببرري شاكرا دفاعه عن القضية الفلسطينية

أجرى رئيس المكتب السياسي ل​حركة حماس​ ​إسماعيل هنية​ اتصالا برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، شكره فيه على الموقف ال​لبنان​ي الرسمي والحزبي والشعبي وخصوصاً موقفه شخصياً الرافض ل​صفقة القرن​ التي تهدف إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​، و​مؤتمر البحرين​ الذي سعى إلى التفريط بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مقابل حفنة من ​المال​.

وشكر هنية بري على جهوده الكبيرة في إطلاق ​الحوار اللبناني الفلسطيني​، متمنياً عليه الدفع نحو تحقيق نتائج عملية للحوار وتشريع قوانين في مجلس النوّاب اللبناني تمنح الحقوق الإنسانية والإجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ليتمكنوا من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم.

كما شكره على حرصه وجهده الطيّب في السعي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنجاز المصالحة، وأيضاً إطلاق هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، مؤكداً حرص الحركة الدائم على الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام، واستعدادها المستمر للتجاوب مع أي مبادرة تسعى لتحقيق ذلك، مؤكدا على تمسك حركته بثوابت وحقوق ​الشعب الفلسطيني​ وخصوصاً ​حق العودة​، ورفضها القاطع لكل مشاريع ​التوطين​ والتهجير.