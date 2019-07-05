باسيل استقبل وزيرة شؤون المستهلك المحلي وتنمية الضواحي بحكومة فيكتوريا باستراليا اللبنانية الأصل

استقبل وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وزيرة شؤون المستهلك المحلي وتنمية الضواحي في ​حكومة​ ولاية فيكتوريا في ​استراليا​ ال​لبنان​ية الأصل مارلين كيروز. وعبرت عن سعادتها بوجودها في لبنان، واصفة اللقاء بباسيل بـ"الجيد جدا خصوصا وانه زار استراليا أكثر من مرة"، داعية إياه لزيارتها مجددا . وأعلنت كيروز ان "البحث تناول مواضيع عدة ولمست رغبته بزيارة المغتربين لبلادهم ليتعرفوا عليها وهذا مهم جدا"، مؤكدةً "رغبة باسيل بتشجيع اللبنانيين في ولاية فيكتوريا بزيارة لبنان خصوصا وان عددهم يتجاوز ال250 الف لبنانيا".

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