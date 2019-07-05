افتتاح الاقسام النسائية والتوليد والعناية الفائقة لحديثي الولادة بمستشفى النجدة الشعبية

نظمت ​مستشفى​ ​النجدة الشعبية​ في ​النبطية​ احتفالا لافتتاح أقسام النسائي والتوليد والعناية الفائقة لحديثي ​الولادة​ بعد التوسعة وإعادة التأهيل. وشكررئيس مجلس ادارة النجدة الشعبية اللبنانية فايز شعيب المساهمين في الدعم المالي لافتتاح الاقسام ​الجديدة​، مؤكداً أن "مستشفى النجدة الشعبية تتمسك بثوابتها ​الانسان​ية وهي التي ولدت من رحم الام الناس واوجاعهم وبقيت على مدى مسيرتها تقدم العطاء والتضحية وهي التي صمدت في وجه العدوان والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة التي كانت تستهدفها باستمرار خلال ​الاحتلال الاسرائيلي​ للجنوب قبل العام 2000 ، هذه المستشفى استقبلت الشهداء والجرحى وضمدت الجراح والامهم والام المرضى فكانت عناونا من عناوين الصمود والتحدي ، ونحن لا ننسى شهداؤنا فهم دوما في البال وسيرتهم طريقنا على مذابح الوطن وقضاياه الانسانية ، اننا مصممون على الوفاء لتاريخنا ولدماء شهدائنا التي اريقت على مذابح الوطن ،وهنا تستصرخنا دماء قادة اوائل اقسموا على الوفاء لشعار النجدة الشعبية " معا من اجل الانسان".

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