شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: غضب فى الشارع الأمريكى قبل زيارة "تميم" لـ"واشنطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة كبيرة من الغضب يعيشها الشارع الأمريكى قبل أيام قليلة من الزيارة التى سيجريها أمير قطر تميم بن حمد، للولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقل موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن السياسي الجمهوري، كين بلاكويل تأكيده رفض الشارع الأمريكي للممارسات الإجرامية لتنظيم الحمدين، وذلك تعليقًا على زيارة تميم بن حمد إلى واشنطن والمقرر لها 9 يوليو الجارى.

وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الزيارة تأتي بالتزامن مع احتفال الأمريكيين بالذكرى الـ243 لاستقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا العظمى، وأنها ستكون فرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز المكانة الدولية للولايات المتحدة وتحسين ظروف معيشة الملايين من المواطنين وذلك أثناء اجتماعه المرتقب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن هذا الاجتماع الذي سيعقد في 9 يوليو الجاري سيمثل فرصة لترامب لإثارة مخاوف هامة مع تميم تتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب الدولي وتجاهله الصارخ لسياسات التجارة العادلة التي وُضعت بهدف حماية موظفي الخطوط الجوية الأمريكية وكذلك لإلقاء الضوء على سجل الدوحة السيء في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما نقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن السياسى الأمريكى تأكيده أنه سيتم النظر إلى قطر دوليًا على أنها الممول الرئيسي للمنظمات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن المنظمات الدولية وثقت الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها جماعة الإخوان عندما كان مؤيدوها يحكمون مصر.