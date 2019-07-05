شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن نور يعترف بلقاءاته بأعضاء بالكونجرس فى إسطنبول للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف أيمن نور، رئيس مجلس إدارة قناة الشرق الإخوانية، باتصالاته مع بعض أعضاء الكونجرس الأمريكى للحصول على معلومات حول نشاط مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، والتحريض ضد مصر والدول العربية، حيث سعى أيمن نور لإخفاء أسماء أعضاء الكونجرس الذين يتواصل معهم.

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واعترف أيمن نور خلال استضافته ببرنامج "موعد مع التاريخ" على قناة الحوار الإخوانية، بأنه وقيادات إخوانية يلتقون بعضو بالكونجرس فى مدينة إسطنبول للحديث حول الأوضاع فى مصر، مشيرا إلى أن عضو الكونجرس الذى لم يذكر اسمه التقاه مرتين مرة عندما كان أيمن نور متواجدا فى لبنان، ومرة أخرى خلال فترة قريبة فى إسطنبول مع بعض قيادات الإخوان، وكان الحديث حول تحركات مصر والدول العربية .