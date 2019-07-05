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قيادى إخوانى يغالط الواقع ويصور المليشيات الإرهابية بليبيا بالأنظمة الديمقراطية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاول القيادى الإخوانى بلندن عزام التميمى، إظهار الواقع فى ليبيا على غير الحقيقة، عندما سعى لتصوير المليشيات الإرهابية فى العاصمة الليبية، بأنها أنظمة ديمقراطية، متجاهلا حمل تلك المليشيات السلاح ضد الدولة الليبية، وممارسة الإرهاب.

وزعم القيادى الإخوانى فى لندن، خلال استضافته فى برنامج "موعد مع التاريخ"، بقناة الحوار الإخوانية، أن المليشيات الإرهابية فى طرابلس المتمثلة فى جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية، أنها نظام ديمقراطى وأن دول الغرب تسعى لإسقاط هذا النظام الديمقراطى.

 

 

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