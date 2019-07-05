شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامى إخوانى يفضح التنظيم: تتاجرون بقضية مرسى ولن تستطيعو تربية أجيال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف بهجت صابر الإعلامى الإخوانى أن جماعة الإخوان تتاجر بقضية محمد مرسى، كما اعترف أيضا بأن قنوات الإخوان تتلقى دعما كبيرا من العديد من الدول فى الخارج.
وانتقد بهجت صابر، خلال فيديو له بثه عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، جماعة الإخوان، واصفا إياها بأنها جماعة تتاجر بموت محمد مرسى، محرضا الجماعة بحمل السلاح ضد الدولة المصرية، كما شن هجوما على يوسف القرضاوى القيادى الإخوانى.
كما شن الإعلامى الإخوانى هجوما على قيادات وقواعد الإخوان واصفا إياهم بـ"الرمم"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان لم يعد لها قيمة، وأن صفحاتها على فيس بوك لم يعد لها أى تأثير على أرض الواقع.
وتابع بهجت صابر: قيادات الإخوان لا يمكن أن تربى أجيالا من قواعد الجماعة، معترفا بأن جماعة الإخوان تتلقى صفعات مدوية وضربات كبرى وأصبحت ضعيفة.
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