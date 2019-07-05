بعد القبض عليها مجددا.. ابنة الشيخ القرضاوي تبدأ إضرابا عن الطعام

بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة قضية جديدة، أعلن شقيق علا القرضاوي، أمس الخميس، أنها بدأت إضرابا عن الطعام مباشرة عقب إعادة قوات الأمن المصرية، القبض عليها بتهمة استغلال علاقاتها داخل السجن لدعم جماعات إرهابية.

وأكد نجل الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن شقيقته أعيد القبض عليها ووجهت لها تهمة، “استغلال علاقاتها داخل السجن”، رغم أنها كانت في حبس انفرادي منذ عامين، يوضح عبر تدوينة على صفحته الرسمية، ويضيف “على هذا الأساس احتجزت مرة أخرى وبدأت إضرابا عن الطعام”.

ووجهت النيابة لعلا القرضاوي، تهما بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، وتمويلها، عن طريق استغلال علاقتها في السجن، بحسب وسائل إعلام مصرية، وفقا لأحمد أبو العلا مجدي عضو هيئة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت يوم أول أمس الأربعاء، الإفراج عن علا بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في قضية تعود إلى العام 2017، تخص اتهامها بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم تستأنف النيابة هذا القرار.