طالب عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، البيضاويين بعدم دفع تسعيرة ركن السيارات في المدينة إن كانت تتجاوز 3 دارهم.
وأوضح عمدة الدارالبيضاء أن التسعيرة القانونية، التي حددها مجلس المدينة، السنة الماضية، تقدر بـ3 دارهم فقط، تطبيقا لمقتضيات القرار الجبائي الجماعي.
وحذر العمدة البيضاويين، صباح أمس الخميس، على هامش إعطاء انطلاقة الشرطة الإدارية في الدارالبيضاء، من بعض حراس السيارات، الذين يطالبون بأكثر من 3 دارهم نهارا.
ويعاني سكان الدارالبيضاء ارتفاع تسعيرة ركن السيارات في المدينة، والتي أحيانا تتجاوز 3 دارهم إلى 10 دارهم في بعض المناطق.
يذكر أن مجلس المدينة، حدد تسعيرة ركن السيارات، في السنة الماضية، التي تقدر بـ3 دراهم نهارا بالنسبة إلى السيارات، ودرهمين بالنسبة إلى الدراجات، وخمسة دراهم بالنسبة إلى الشاحنات، كيفما كانت مدة الوقوف، مع مضاعفة التسعيرة، خلال الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة الدارالبيضاء يُحذر: لا تدفعوا أكثر من 3 دارهم لحراس السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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