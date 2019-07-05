بوريطة يحذر البرلمانيين من استعمال جوازاتهم بمعابر سبتة ومليلية المحتلتين

علم “اليوم 24″، أن رئاسة مجلسي البرلمان، توصلت بمذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، تحذر البرلمانيين من استعمال جوازات سفرهم الرسمية لدخول مدينتين سبتة ومليلية المحتلتين.

وأوضح مصدر برلماني، أن المذكرة تؤكد على “المنع البات لكافة حاملي جوازات السفر الرسمية، سواء كانت جوازات ديبلوماسية أو جوازات خدمة أو جوازات خاصة، من استعمالها قصد ولوج المدن المغربية المحتلة (مدينتي سبتة ومليلية)”.

وشددت مذكرة وزارة الخارجية، على أن “الدخول أو الخروج من وإلى أوروبا، ينبغي أن يتم عبر المطارات ونقط العبور الأخرى بالمملكة”.

واعتبرت المذكرة أن “الإخلال باحترام التعليمات الواردة في المذكرة، يعرض المخالفين لها لجزاءات والتدابير التأديبية الجاري بها العمل”.