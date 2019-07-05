اعتقال مغربي مبحوث عنه دوليا.. متطرف وله قدرة صناعة المتفجرات

تمكن، المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع الحرس المدني الإسباني، من إيقاف شخص، بجماعة بني شيكر بإقليم الناظور، موضوع مذكرة بحث دولية للاشتباه في انتمائه لجماعة إرهابية.

التحريات الأولية، حسب ما كشف عنه بلاغ المكتب، اليوم الجمعة، أكدت تشبع المعني بالأمر بالفكر المتطرف، وانخراطه التام في الدعاية والترويج لفائدة تنظيم “داعش” والإشادة بأعماله الدموية.

كما أثبتت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية للبلدين سعي هذا المتطرف إلى تطوير قدراته المعرفية في مجال صناعة المتفجرات والبحث عن أسلحة نارية قصد استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية نوعية، بتنسيق مع مقاتلي تنظيم “داعش” بالساحة السورية العراقية.