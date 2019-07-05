طقس الجمعة.. طقس حار مع كتل ضبابية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة اليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بأقصى الجنوب و الجنوب الشرقي وحار نوعا ما بالسهول الداخلية والمنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، ستكون مرفوقة بكتل ضبابية فوق السواحل المتوسطية والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

كما يرتقب تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات رعدية محلية خلال الزوال بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق. ومن المحتمل أيضا هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي، بينما ستهب معتدلة شمالية بالجنوب. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15 و 20 درجة بالمرتفعات والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والمنطقة الشرقية وسوس وشمال غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و29 درجة بكل من أقصى الجنوب والجنوب الشرقي. وستكون ما بين 19 و24 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية. أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 23 و 30 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى ، وما بين 35 و 40 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وداخل سوس والسهول غرب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طنجة و العرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي الجنوبي .