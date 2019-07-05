مدرب اتحاد طنجة يستغني عن قائد الفريق

قرر الجزائري نبيل نغيز، المدرب الجديد لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عدم توجيه الدعوة لقائد الفريق أسامة غريب، للدخول في المعسكر الإعدادي الخاص بفارس البوغاز، استعدادا للموسم القادم، والذي سينطلق الاثنين القادم.

ووجه نغيز الدعوة ل39 لاعبا، لبدء تربص الفريق الإعدادي، فيما لم تشمل لائحة الأسماء العميد أسامة غريب، علما أنه يعد من بين ركائز الاتحاد في الفترة الأخيرة، غير أن إصابته على مستوى الركبة مؤخرا، غيبته عن مباريات فريقه.

هذا ومن المرتقب أن يفك اتحاد طنجة ارتباطه رسميا بقائده، الذي كان له دور مهم في تتويج الفريق بلقبه الأول والأخير في البطولة الاحترافية، الموسم قبل الماضي.

وتتحدث بعض المصادر على أن مسؤولي الاتحاد، يتجهون أيضا إلى الاستغناء عن كل من أيوب الخاليقي، ورشيد حسني، من أجل ضخ دماء جديدة، ونفس آخر لفارس البوغاز.