يزبك تطالب بالتحقيق مع الشرطيين اللذين اعتديا على المرأة العربية باللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجهت النائبة هبة يزبك (التجمع) رسالة مستعجلة إلى وزير الأمن الداخلي ووزير القضاء مطالبةً بفتح تحقيق عاجل ضد الشرطيين اللذين قاما بالاعتداء على المرأة العربية في مدينة اللد، أمس الخميس بطريقة وحشية ومنافية للقانون منتهكين أمنها الشخصي من خلال استخدام القوة المفرطة لحظة اعتقالها، وذلك بجانب حضانة للأطفال حيث أوقفت سيارتها وكانت تنتظر.

وقالت يزبك إن تعامل الشرطة مع العرب هو تعامل عنيف ممنهج ويجري التعامل معهم وكأنهم "متهمون ومجرمون" وتقوم الشرطة بالتعرض لهم بشكل عنيف فقط لكونهم عرب.

وأكدت أن ما قام به الشرطيان هو تجاوز للخطوط الحمراء وهو مس خطير بالحق بالأمن والحرمات حيث تم نزع الحجاب عن رأس المرأة، والشرطة تتغاضى عن جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي وفي الوقت ذاته تتساهل بالاعتداء على امرأة بطريقة همجية فقط لكونها عربية.

وختمت يزبك بالقول إن "الشرطة شريكة بالعنف الحاصل ضد مجتمعنا، سنلاحق الشرطيين حتى النهاية حتى نضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات على العرب".