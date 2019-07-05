يوفنتوس يضع استراتيجية جديدة لخطف نجم إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي وضع خطة جديدة من أجل الحصول على خدمات نجم إنتر ميلان، ماورو إيكاردي.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس حاول التعاقد مع إيكاردي الصيف الماضي، عبر مبادلته بغونزالو هيغوين، إلا أن الصفقة لم تتم.
ويسعى يوفنتوس لضم إيكاردي هذا الصيف، لكن البيانكونيري لا يعرف كيف سينقله من "سان سيرو" إلى تورينو.
وأشار إلى أن مسؤولي السيدة العجوز طلبوا من إيكاردي الاستمرار مع إنتر لموسم الآخر، مع وعد بالتحرك لضمه الصيف المقبل.
وأوضح أن هذه الخطوة أن إدارة بيانكونيري تسعى للحصول على خدمات إيكاردي، برسوم منخفضة، ذلك أن عقد إيكاردي ينتهي مع إنتر في حزيران/يونيو 2021.
يذكر أن العلاقة بين إيكاردي وإدارة إنتر توترت في الموسم المنتهي، بسبب مماطلة اللاعب في التوقيع على عقد جديد، ولذلك قرر مسؤولو النيراتزوري سحب شارة القيادة من المهاجم الأرجنتيني، وتجميده.
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