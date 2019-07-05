ريال مدريد ينتظر مساعدة بوغبا!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني ينتظر مساعدة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، تمهيدا للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن إدارة الملكي تعمل على ضم بوغبا لتحقيق حلم المدرب زين الدين زيدان في الميركاتو، ولكن تريد حسم الصفقة دون تهور في المقابل المادي الذي سيتم دفعه.
ويريد مانشستر يونايتد الحصول على 170 مليون يورو، مقابل التخلي عن بوغبا، لكن ريال مدريد ينتظر مساعدة اللاعب، لتقليل رسوم الصفقة إلى 150 مليون يورو.
ولم ينضم بوغبا إلى تدريبات الشياطين الحمر، مطلع الشهر الجاري، بعدما حصل على إذن من النادي، ولكن يجب أن يكون النجم الفرنسي متواجدًا مع زملائه، الإثنين المقبل، للمشاركة في الوديات.
وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا سيطلب من مدربه سولسكاير، السماح له بالرحيل، ولكن إدارة اليونايتد ترى أن اللاعب خارج الميركاتو، وهو ما سيدفع النجم الفرنسي، لتقديم طلب نقل بشكل رسمي.
وينتظر الريال، تقديم بوغبا لطلب النقل من اليونايتد، وهو ما سيجعل النادي الإنجليزي أمام خيار واحد فقط بالميركاتو، وهو التفاوض بشأن الصفقة.
وأكدت الصحيفة أن عملية بيع بوغبا معقدة، وسبق أن قدم الريال، 80 مليون يورو بالإضافة إلى غاريث بيل أو إيسكو لضم النجم الفرنسي، إلا أن إدارة الشياطين الحمر رفضت العرض.
كما سبق وقدم يوفنتوس 70 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعبين مثل باولو ديبالا وأليكس ساندرو وبليز ماتويدي لإقناع اليونايتد بالتخلي عن بوغبا، ولكن العرض قوبل بالرفض أيضًا.
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