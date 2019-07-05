القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الخميس، التعاقد رسميًا مع لاعب كرة القدم الإسباني أندرير هيريرا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، "نود الإعلان عن إتمام صفقة هيريرا بعد التوصل إلى اتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بذلك"، دون الكشف عن مدة التعاقد أو الراتب الذي سيتقاضاه نظير ذلك.
وفي تصريح لموقع النادي، قال هيريرا "أردت الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الذي يحتوي على قصة جميلة للغاية، ويسعدني أن أتمكن من كتابة صفحات جديدة في تاريخ النادي".
وأضاف "أعد الجماهير بالتألق وكذلك بتحسين مستواي في اللغة الفرنسية من أجل التواصل جيدا مع زملائي في الفريق".
وقضى هيريرا (29 عامًا) 5 مواسم مع مانشستر يونايتد بداية من عام 2014 وحتى نهاية الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا: هيريرا ضمن صفوف باريس سان جيرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.