بالصور.. 12 فرقة اطفاء تخمد حريق الرصافي

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أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن 12 فرقة اطفاء تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع داخل محزن في منطقة الرصافي وسط بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في وقت سابق باحد المخازن في منطقة الرصافي وسط بغداد.
واضاف المصدر، أن عملية الاخماد تمت باشراف قائد عمليات بغداد ومشاركة ١٢ فرقة اطفاء ، مشيرا الى عدم وجود اي اصابات بشرية تذكر.
وافاد مصدر امني في وقت سابق، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في احد مخازن الحقائب بمنطقة الرصافي وسط بغداد.
واضاف المصدر، أن عملية الاخماد تمت باشراف قائد عمليات بغداد ومشاركة ١٢ فرقة اطفاء ، مشيرا الى عدم وجود اي اصابات بشرية تذكر.
وافاد مصدر امني في وقت سابق، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في احد مخازن الحقائب بمنطقة الرصافي وسط بغداد.
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