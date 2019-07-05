إدارة الشرطة تسير حافلات لنقل جماهيرها صوب النجف الاشرف

وقال امين سر نادي الشرطة الرياضي السيد علاء بحر العلوم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إدارة النادي حريصة على توفير باصات لنقل المشجعين الراغبين في مساندة ومؤازرة الفريق في اهم خطواته نحو بلوغ منصات التتويج عبر مباراته المرتقبة أمام فريق النجف لمنح الفريق الدافع المعنوي للعودة بالغلة النقطية الكاملة التي ستضع الشرطة على مشارف التتويج".واوضح أن "هذه الحافلات ستنطلق صباح يوم اللقاء من اجل اتاحة الفرصة الزمنية المناسبة امام الجماهير قبل حضور اللقاء الذي سيضيفه ملعب النجف الدولي".

وسيكون تجمع أنصار القيثارة في مقر النادي الكائن في شارع فلسطين مقابل نصب الشهيد عند تمام الساعة 10 صباحاً يوم الثلاثاء المقبل.