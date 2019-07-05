خضار وفواكه تحارب السرطان تماماً مثل الأدوية المركبة

أشارت دراسة جديدة إلى أن هناك خضروات وفواكه تحتوي على مركبات مقاومة للسرطان تشبه تلك المستخدمة في الأدوية المرخصة.

ووجدت الدراسة أنه من بين أكثر من 7900 جزيء ضمن الفواكه والخضروات، يوجد 110 منها لديها القدرة على محاربة الأورام.

واستندت هذه النتائج على تشابه الجزيئات مع المركبات الموجودة في الأدوية المستخدمة ضد السرطان.

وتحتوي الفواكه والخضروات على مواد مضادة للأكسدة تسمى الفلافونويد، والتي تعطيها لونها، وقد تساعد على الوقاية من السرطان عن طريق قمع الالتهابات وضبط تكاثر الخلايا وحتى تحريض الأورام على "الانتحار".

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وقاد الدراسة الدكتور كيريل فيسيلكوف، من قسم الجراحة والسرطان في جامعة إمبريال كوليدج في لندن، وللكشف عن المنتجات التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، درس فريق البحث 7962 جزيئا نشطا بواسطة خوارزمية تم "تدريبها" للتعرف على خصائص 199 دواء معتمدا ضد السرطان.

وبعد تحفيز الجزيئات النشطة حيويا في جسم بشري، تنبأت الخوارزمية بوجود 110 خصائص مقاومة للسرطان، تشبه الأدوية المضادة للسرطان بأكثر من 70%.

وتوصل الباحثون إلى الفواكه والخضروات ذات أكثر الخصائص مكافحة للسرطان، وهي: البرتقال الحلو والعنب والجزر والكرنب والكرفس البري والكزبرة والشبت والشاي.

وقال الباحثون إن تناول الكثير من هذه الفواكه والخضروات يمكن أن يكون مفيدا نظرا لغناها بمضادات الأكسدة المضادة للسرطان.