الاتحاد البرازيلي يحسم مستقبل مدربه قبل نهائي كوبا اميركا

وذكر الاتحاد البرازيلي في بيانه، "يعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن ثقته في الجهاز الفني للسيليساو ويؤكد من جديد أن تيتي مستمر في منصبه".

وجاء ذلك ردًا على الأنباء التي أفادت بأن تيتي سيُقال من منصبه حال الهزيمة أمام بيرو بنهائي الكوبا.



ويخوض المنتخب البرازيلي المباراة النهائية يوم الأحد المقبل أمام بيرو.