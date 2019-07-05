مصدر: اربعة قتلى بتفجير النباعي امس

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بسقوط اربعة قتلى وخمسة جرحى اثر الانفجار الذي شهدته منطقة النباعي شمالي العاصمة بغداد امس .
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن انفجار العبوة الناسفة الذي شهدته منطقة النباعي، امس، اسفر عن اربعة قتلى وخسمة جرحى ، مشيرا الى أن القوات الامنية اتخذت فتحت تحقيقا في الحادث واتخذ اجراءات مشددة في المنطقة.
وأفاد مصدر امني، مساء امس الخميس، بانفجار عبوة ناسفة في منطقة النباعي التابعة الى قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.
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