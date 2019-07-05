اندلاع حريق داخل مخازن في الرصافي وسط بغداد

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حريقا اندلع، صباح اليوم، داخل عمارة متخذة كمخازن للحقائب في منطقة الرصافي وسط العاصمة بغداد.

واشار المصدر، الى أن النيران اندلعت في الطابق الثاني من المبنى الكائن مقابل تمثال الرصافي في المنطقة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد.



وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني تعمل على اخماد الحريق، دون معرفة حجم الخسائر حتى الان.