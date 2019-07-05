نقيب الصحفيين من البصرة: الصحفي خط احمر وغير معني باجازة النشاطات

حذر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، الجمعة، من الاعتداء على الصحفيين اثناء ممارستهم عملهم، واصفا اياهم بـ"الخط الأحمر"، فيما اشار الى أن الصحفيين غير معنيين باجازة (رخصة) اي نشاط.
وأكد اللامي بالقول "الصحفي خط احمر وبامكاننا مقاضاة اي مسؤول خارج العراق اذا تعذر علينا مقاضاته داخل البلاد في حال الاعتداء على صحفي يعمل وفق القانون".
ووصل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي على رأس وفد من مجلس النقابة، صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة، فيما عقد اجتماعا مع صحفيي المحافظة على خلفية التهديدات التي تعرضوا لها.
يشار الى أن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال توعد، الاربعاء الماضي، الاعلاميين، الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة بـ"التوقيف".
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