الإصابة تحرم الجزائر من براهيمي.. نشرة أمم أفريقيا لـ"العين الرياضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة اليومية لـ"العين الرياضية" والخاصة بفعاليات كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة حاليا في مصر، تطالعون عناوين مختلفة.

البداية مع المنتخب الجزائري حيث حرمت إصابة في الكحل، "الخضر" من جهود ياسين براهيمي خلال مواجهة غينيا ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة.

كذلك تحوم الشكوك حول مشاركة التونسي وهبي الخزري في مباراة "نسور قرطاج" أمام غانا بالدور ذاته.



ويسعى ميلان الإيطالي بقوة للتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، الحائز مؤخرا على جائزة أفضل لاعب في دور المجموعات.

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