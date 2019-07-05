"العين الإخبارية" تلتقي صاحب أكبر عدد اختراعات بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل الياباني يوشيناري ماكامواتسو المعروف بـ"الدكتور ناكاماتس" على أكثر من 3500 براءة اختراع سجلت باسمه. وهو ما يجعل الدكتور ذا الـ92 عاما صاحب أكثر عدد اختراعات عالميا منها "القرص المضغوط".

وفي لقاء لـ"العين الإخبارية"، قال يوشيناري ماكامواتسو: "هذه هي المرة الأولى لي هنا في دبي، أنا أحترم جداً شعبكم وأحترم دولتكم، أنتم أناس رائعون".

وأضاف المخترع الياباني، عن أهمية التعليم للأجيال القادمة: "الأعمار الصغيرة مهمة جداً ويجب تعليمهم لمراحل مرتفعة جداً. ولكن، لخلق ابتكارات جديدة تكون هناك حاجة لتوفير تعليم خاص وليس فقط التعليم التقليدي".

يذكر أن ماكامواتسو شارك في الحفل السنوي للأفكار الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي.