القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، مؤكدا الوقوف مع السودان في العسر واليسر.
وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".
كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قد دعا، الثلاثاء، المعارضة السودانية والمجلس العسكري إلى الحوار والتوافق وتفادي التصعيد والمواجهة، مؤكدا حاجة المعارضة والجيش إلى بعض التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها.
يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، كما اتفقا على إقامة تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي عاشها السودان في الفترة الأخيرة، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يرحب بالتوافق في السودان ويؤكد دعم الإمارات المتواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.