قرقاش يرحب بالتوافق في السودان ويؤكد دعم الإمارات المتواصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الجمعة، عن ترحيبه بالاتفاق الذي تم بين المجلس الانتقالي العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير، مؤكدا الوقوف مع السودان في العسر واليسر.

وكتب قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر، ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".

كان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قد دعا، الثلاثاء، المعارضة السودانية والمجلس العسكري إلى الحوار والتوافق وتفادي التصعيد والمواجهة، مؤكدا حاجة المعارضة والجيش إلى بعض التوافق وتفادي استمرار الأزمة وتفاقمها.

يذكر أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إقامة مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات، كما اتفقا على إقامة تحقيق دقيق وشفاف لمختلف الأحداث والوقائع التي عاشها السودان في الفترة الأخيرة، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية في السودان تضم الكفاءات الوطنية.