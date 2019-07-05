إعدامات إيران وإرهاب أردوغان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، تتابعون وأد انتفاضة الشارع مهمة رئيس الباسيج الجديد في إيران، وإعدام 110 أشخاص أمام المارة في 6 أشهر بإيران، وإرهاب أردوغان من إدلب السورية إلى طرابلس الليبية، وتقرير أممي يؤكد تورط مليشيات طرابلس في مجزرة تاجوراء، والحقائق تعري تورط قطر والسراج بفضيحة صواريخ غريان الليبية، ومدرعات الجيش بشوارع واشنطن لتأمين احتفالات "الاستقلال"، وبولتون يرحب باحتجاز بريطانيا ناقلة تحمل نفطا إيرانيا، وهيئة بنما البحرية تؤكد صلة السفينة الإيرانية المحتجزة بالإرهاب، وبوتين يحذر من تدفق إرهابيي إدلب السورية إلى ليبيا، وحزب تركي معارض يقاضي نظام أردوغان لحرمانه من مستحقاته.

أما في الاقتصاد فتطالعون ضرائب أردوغان تُجهز على قطاع السيارات في تركيا، والسياحة تنتعش في الصين رغم أزمات الاقتصاد العالمي، و"المحاسبة" الليبي يكشف عن استيلاء حكومة السراج على 2.8 مليون دينار، وبورصة قطر تخسر ربع مليار دولار في 240 دقيقة، وفي إيران خرق عقوبات النفط يكشف عن صراعات حكومة طهران.

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وإلى الملاعب، تقرأون مدير يوفنتوس يجتمع بإيكاردي لقطع الطريق على نابولي.

وفي التكنولوجيا تتابعون جديد أنستقرام.. بدء محادثة جماعية مباشرة من القصص.

وفي الفن، شبح "الشعبوية" يفتتح مهرجان أفينيون المسرحي بفرنسا.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 4 يوليو/تموز 2019.

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