حفتر يتعهد بمواصلة حماية جميع المنشآت النفطية في ليبيا

تعهد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بمواصلة حماية جميع المنشآت النفطية في ليبيا.

وقال حفتر، في تصريحات لـ"بلومبيرج" ،أوردتها وسائل إعلام ليبية ،الجمعة، إن الجيش لم يستول على مطارات مؤسسة النفط، لكنه يحتفظ بحق استخدامها إذا لزم الأمر.

وحث حفتر على عدم استخدام موارد النفط وعائداته لدعم الإرهابيين والمليشيات المسلحة.

Advertisements

وأشار إلى أن بعض الدول المعنية بالاقتصاد العالمي تتخوف من تأثير العمليات العسكرية على صناعة النفط، ولكن الواقع أثبت أن هذه المخاوف لا مبرر لها.

ولفت إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس هي التي تبيع النفط الليبي الخام وهي من يمتلك حالياً الامتياز الحصري في تصديره، مؤكدا أن الجيش ليس تاجرا لا نبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني.

ونوه بأن تركيز الجيش ينصب في اتجاه السيطرة على العاصمة طرابلس وطرد المليشيات منها، نافيا أن يكون الاهتمام بتصدير الجيش للنفط بمفرده.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، قد أكد مايو/أيار الماضي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تتعاون مع مليشيات طرابلس لتهريب النفط إلى أوروبا، موضحا أن "قوات الجيش الليبي رصدت كل مَن تعامل وتعاون معهم وتجهز ملفا سيقدم للقضاء الليبي".

وفي يوليو/تموز 2018، قاد الجيش الليبي عملية "الاجتياح المقدس" لاستعادة الموانئ النفطية من مجموعات سرايا تنظيم القاعدة الإرهابية المدعومة بمرتزقة المعارضة التشادية، وتمكن من طرده وعصاباته من المنطقة في غضون نحو أسبوع.