الان تتابع مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365: اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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