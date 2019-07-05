الديوان المكلي يعلن عن وفاة والدة الامير محمد بن نايف

الخليج 365

اعلن الديوان المجلي اليوم عن وفاة الاميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد صباح اليوم الجمعة.

وتعتبر الجوهرة والدة لأمیر محمد بن نایف والأمیر سعود بن نایف.

وصدر عن الدیوان الملكي الیوم، بیان أوضح في وفاة الأمیرة جوھرة بن عبدالعزیز.

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وقال البیان الذي نقلتھ وكالة الأنباء السعودیة "واس":"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأمیرة الجوھرة بنت عبدالعزیز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمیر سعود بن نایف بن عبدالعزیز آل سعود، وسیصلى علیھا – إن شاء الله –

الیوم الجمعة الموافق 2 / 11 / 1440ھـ ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة .

تغمدھا الله بواسع رحمتھ ومغفرتھ ورضوانھ وأسكنھا فسیح جناتھ، إنا وإنا إلیھ راجعون