مواطن سعودي يكشف عن هدية ثمينة اعطاه مؤسس المملكة السعودية قبل 77 عاما

الخليج 365
كشف مواطن سعودي الستار عن ھدیة نادرة عمرھا 77 عاما، أھداھا لھ الملك عبد العزیز آل سعود، مؤسس المملكة العربیة السعودیة.
أوضح المواطن السعودي، حمید عابد الثقفي، یبلغ من العمر 82 عاما، أن الملك عبد العزیز أعطاه "ریالا عربیا" عام 1363 ھجریة (الموافق 1944 میلادیة)، بحسب صحیفة "سبق" السعودیة.
وقال الثقفي "في عام 1363 ھجریة كنت مع والدي في مكة، وكان وقت قدوم الملك عبدالعزیز، وكنا في منطقة البیبان، وجلسنا في انتظار الملك، عندما علمنا بمجیئھ".
أضاف "عندما حضر بدأ یوزع مبالغ مالیة عبارة عن ریالات عربیة، إذ تمكنت من الوصول للملك وقدم لي بیدیھ عددا من الریالات، وكان نصیبي أكثر من 24 ریالا، وكان لھا شأن في ذلك الزمان، وبقي معي منھا ھذا الریال الذي لا زلت أحتفظ بھ حتى الآن".
والملك عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود، ھو مؤسس المملكة العربیة السعودیة الحدیثة وأول ملوكھا.
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