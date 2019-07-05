شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: نقف مع السودان في العسر واليسر.. ونبارك لهم اتفاقهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وقوفهم مع السودان في العسر واليسر، وتمنى أن تشهدف السودان في المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري يعزز دور المؤسسات وسط تكاتف شعبي.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب قرقاش على موقع "تويتر" قال فيها:"نبارك للسودان الشقيق الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر، الحرص على الوطن والحوار ثم الحوار مهد لهذا الاتفاق، نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى ان تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع".