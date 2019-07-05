شكرا لقرائتكم بلومبيرغ: انكماش قطاع التشييد ينعكس سلباً على اقتصاد قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انكمش قطاع التشييد في قطر خلال الربع الأول من العام الجاري بمعدل 1.2%، وذلك لأول مرة منذ بدء صدور بيانات قطاع التشييد القطري، بحسب بيانات هيئة التخطيط والإحصاء القطرية الصادرة أمس.

ووفقا لما نقلته "الألمانية" عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، فإن انكماش قطاع التشييد بدأ يؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر بدون حساب النفط والغاز نموا بأقل من 2% خلال الأشهر الستة الماضية.

يشار إلى أن قطاع التشييد سجل في وقت سابق نمواً سنويا بمتوسط 18% منذ نهاية 2012 مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

وقال زياد داوود خبير اقتصاد الشرق الأوسط، إن مرحلة النمو المعتمد على التشييد، كانت نعمة بالنسبة لقطر، حيث تم تحديث بنيتها التحتية وتحسين مستوى المعيشة، لكن الدولة تحتاج إلى التركيز على محركات أخرى للنمو خلال السنوات المقبلة.