جامعة بنها تستقبل وفد "ووهان الصينية للتكنولوجيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

زار وفد من جامعة ووهان للتكنولوجيا بالصين، برئاسة الدكتور وانج فاچو، اليوم الجمعة، عدد من كليات بنها بمحافظة القليوبية.

تفقد الوفد المنشآت والمعامل والمدرجات وقاعات المحاضرات، واطلع على البرامج وطبيعة الدراسة بجامعة بنها.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن الوفد زار المشروعات الإنتاجية والمزارع التعليمية والسمكية والصوب الزراعية بكلية الزراعة بمشتهر، والمعمل المركزى والمزارع والمتاحف التعليمية بكلية الطب البيطري.

Advertisements

وأضاف أن الوفد تفقد الورش الهندسية والمعامل ومحطة إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بالهندسة وكلية التجارة وقاعات الدراسة بها.

كان الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها استقبل وفد جامعة ووهان للتكنولوجيا فى مكتبه بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء كليات الهندسة بشبرا والحاسبات والمعلومات والهندسة ببنها ووكيل كلية التجارة للدراسات العليا لبحث سبل التعاون المشترك وانشاء برامج مشتركة بين الجامعتين.

وضم الوفد الصينى الدكتور شيونج شينجوا عميد كلية علوم الحاسب والتكنولوجيا بجامعة ووهان، والدكتور ووبن عميد كلية الهندسة الميدانية، والدكتور سون ياچونج عميد الهندسة الميكانيكية والالكترونية، والدكتور واي لونج عميد الاقتصاد، ولي لي نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة.