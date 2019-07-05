مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية في سبسطية شمال الضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله (أش أ)
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الجمعة، المنطقة الأثرية في سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، في تصريح اليوم الجمعة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة الأثرية في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال.
وأضاف أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة أمام المواطنين والزوار ومنعتهم من الوصول إليها.
يذكر أن بلدة سبسطية تتعرض لاقتحامات متكررة من جيش الاحتلال ومستوطنيه، خاصة المنطقة الأثرية فيها.
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