توسك: التضامن مع أوكرانيا مهم من أجل وحدة أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كييف (أ ش أ)
أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أهمية الوحدة الأوروبية من أجل قارة أوروبا بأسرها، قائلا إن التضامن مع أوكرانيا يعد أحد مظاهر هذه الوحدة.
وأشار توسك - في تقريره للبرلمان الأوروبي عن اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الجمعة - إلى جهوده الشخصية التي بذلها خلال السنوات الماضية للحفاظ على وحدة أوروبا إما فيما يتعلق بأوكرانيا أو مساعدة اليونان أو أزمة الهجرة أو محادثات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي (بريكست).
وأضاف "أحيانًا نكون أكثر نجاحًا من أحيان أخرى، إلا أننا في نهاية المطاف نتمكن دائمًا من البقاء سويًا..ذلك لأن القادة يفهمون حقًا قوة الوحدة"، لافتا إلى أن اتحاد أوروبا هو السبيل الوحيد لمواجهة أقوى العناصر العالمية الفاعلة.
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