اعتقال 5 مسلحين و57 من شركائهم في الشرق الأقصى الروسي منذ بداية 2018

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن اعتقال خمسة مسلحين و57 من شركائهم في منطقة الشرق الأقصى الروسي، منذ بداية عام 2018.
وقال باتروشيف - في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "في عام 2018 وعلى مدار 5 أشهر من العام الحالي، جرى الكشف عن جريمتين ذات طابع إرهابي في منطقة
وأضاف:" تم أيضا منع جريمتين ذات طابع إرهابي، بما في ذلك عمل إرهابي في إحدى المؤسسات التعليمية".
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