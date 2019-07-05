مستشارة النمسا تشارك في قمة دول غرب البلقان ببولندا

شاركت المستشارة الفيدرالية النمساوية بيرجيته بيرلاين اليوم- الجمعة في مؤتمر قمة دول غرب البلقان الذي يعقد في مدينة بوزان البولندية . وقالت مصادر سياسية في فيينا إن بيرلاين سوف تلقي خطابًا في وقت لاحق عن العلاقات التاريخية بين النمسا وبين دول غرب البلقان.

وتُعقد القمة جزءا من عملية سوف تلقي خطابًا في وقت لاحق عن العلاقات التاريخية بين النمسا وبين دول غرب البلقان.وتُعقد القمة جزءا من عمليةبرلين التي تُعتبر النمسا عضوًا مؤسسًا فيها، وبدأت هذه العملية من قبل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في عام 2014 من أجل إرسال إشارة إيجابية إلى دول غرب البلقان فيما يتعلق باحتمال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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