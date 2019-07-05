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مقتل وإصابة 4 أشخاص في انهيار مبنى جنوب سول

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لقى شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار مبنى في ضاحية سوتشو جنوب سول عاصمة كوريا الجنوبية.

وذكرت صحيفة كوريا هيرالد، نقلا عن هيئة المطافئ أن

المبنى المكون من خمسة طوابق وطابق واحد تحت الأرض، انهار بعد ظهر أمس الخميس وسقط على ثلاث
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سيارات اثنتان منها كان بكل منها راكبان وهم الضحايا الأربعة. 

وكان المبنى في طريقه إلى الهدم قبل انهياره، وبدأت عملية الإزالة مطلع الأسبوع، و قد تم إجلاء أربعة من عمال البناء من الطابق الأرض.
 

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