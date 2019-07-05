أفغانستان: مقتل 4 مدنيين إثر سقوط صواريخ لطالبان قرب منازلهم

أعلن المتحدث باسم شرطة إقليم "فرياب" الأفغاني عبد الكريم يوريش مقتل 4 مدنيين في هجوم بالصواريخ لطالبان على وسط منطقة "خواجه سبز بوش" بالإقليم الواقع شمالي البلاد صباح اليوم الجمعة.

وقال يوريش، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الجمعة، إن المدنيين لقوا مصرعهم

وأشار يوريش إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة في الإقليم، منوها بوجود أطفال بين الضحايا.

الواقع شمالي البلاد صباح اليوم الجمعة.وقال يوريش، حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الجمعة، إن المدنيين لقوا مصرعهمإثر سقوط صواريخ أطلقتها طالبان بالقرب من منازلهم، مضيفا أن 36 شخصا آخرين أصيبوا جراء الهجوم.وأشار يوريش إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة في الإقليم، منوها بوجود أطفال بين الضحايا.

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