مقتل وإصابة 40 مدنيًا إثر سقوط قذيفة صاروخية على سوق شمال أفغانستان

قُتل أربعة مدنيين وأصيب 36 آخرون، بينهم أطفال، اليوم الجمعة إثر قصف صاروخي شنه مسلحو حركة طالبان على سوق في إقليم

(فارياب)، شمال أفغانستان.وقال فيلق شاهين (209) - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامابرس) الأفغانية - إن مسلحي طالبان قصفوا سوق منطقة "خواجه سبز بوش" بالإقليم نفسه صباح اليوم، كما أطلقوا عدة قذائف بمدافع من طراز (هاون) وصواريخ استهدفت السوق المحلي.