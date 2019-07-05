اليونان: إخلاء 4 قرى أخرى جراء إندلاع حريقي غابات بجزيرة "إيفيا"

أعلنت السلطات اليونانية، إخلاء 4 قرى بجزيرة إيفيا اليونانية جراء اندلاع حريقي غابات استمر حتى صباح اليوم الجمعة. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيو) الأمريكية أن حريقا كبيرا وقع قبل ساعات من اندلاع الحريقين؛ مما دفع أكثر من 100 شخص من رجال الإطفاء نحوه وإخلاء قرية أخرى، مضيفة أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه.

وأشارت الشبكة إلى أن نحو 225 رجلا من رجال الإطفاء وأربع طائرات

وتعد حرائق الغابات حدثا شائعا في اليونان بسبب أحوال الطقس الجافة خلال أشهر الصيف، حيث لقي 101 شخص حتفهم - العام الماضي - في حريق غابات اندلع بالقرب من العاصمة "أثينا". شخص من رجال الإطفاء نحوه وإخلاء قرية أخرى، مضيفة أنهم لم يتمكنوا من السيطرة عليه.وأشارت الشبكة إلى أن نحو 225 رجلا من رجال الإطفاء وأربع طائراتإطفاء حرائق و3 مروحيات، فضلا عن 100 سيارة وآلة تحريك التربة، شاركت في إخماد الحرائق الثلاثة.وتعد حرائق الغابات حدثا شائعا في اليونان بسبب أحوال الطقس الجافة خلال أشهر الصيف، حيث لقي 101 شخص حتفهم - العام الماضي - في حريق غابات اندلع بالقرب من العاصمة "أثينا".

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