الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي عن وفاة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود. وذكر بيان للديوان الملكي أوردته وكالة الأنباء السعودية أنه سيصلى على الفقيدة اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة. اقرأ أيضاً... خادم الحرمين الشريفين يعزي هاتفياً حاكم الشارقة بوفاة خالد بن سلطان القاسمي

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