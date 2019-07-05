بنما تلغي سجلات ناقلة نفط إيرانية بعد إنذار من صلتها بالإرهاب

ذكرت هيئة بنما البحرية الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "جريس 1"، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق، لم تعد مقيدة في سجلاتها للسفن الدولية اعتباراً من 29 مايو.

وقالت الهيئة إنها رفعت "جريس 1" من سجلاتها بعد إنذار يوضح أن السفينة شاركت في تمويل الإرهاب أو مرتبطة به. وعلى الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما، فإن إيران أعلنت ملكيتها للسفينة واعترضت على احتجازها.

وتم احتجاز الناقلة "جريس 1" في المنطقة التابعة لبريطانيا عند الطرف الجنوبي لإسبانيا عند مدخل البحر المتوسط.

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ورحب مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بالخطوة البريطانية قائلاً "نبأ ممتاز".

وكتب في حسابه على "تويتر" إن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها منع الحكومتين السورية والإيرانية "من التربح من هذه التجارة غير المشروعة".

كما رحب متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بخطوة حكومة جبل طارق.

تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تحظر شحنات النفط إلى سوريا منذ عام 2011.