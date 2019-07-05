كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بالخرطوم يؤكد دعم القاهرة لجهود تحقيق الاستقرار في السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن في السودان، بما يصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق.

واستعرض السفير - خلال لقائه مع وفد من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان- الجهود التي تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية.

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كما أشار الى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الأفريقي وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للأشقاء السودانيين، بما يحقق تطلعات الثورة السودانية في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

من ناحيتهم، عرض أعضاء الوفد المبادرة الخاصة بهم، والتي تقوم على سبع مرتكزات بهدف الإسراع بتشكيل هياكل الحكم للفترة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل حكومة مدنية تحقق أهداف الثورة السودانية.

وأعربوا عن حرصهم على المساهمة في رسم ملامح الفترة الانتقالية وتحقيق الاصطفاف الوطني من خلال قيامهم بجهود لتقريب وجهات النظر ما بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.