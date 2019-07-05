كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. طهران تدعو للرد بالمثل بشأن احتجاز ناقلة نفط إيرانية في الخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، إلى الرد بالمثل على بريطانيا، وإيقاف ناقلة نفط بريطانية في الخليج في حال عدم الإفراج عن الناقلة الإيرانية.

وأعلنت سلطات جبل طارق الخميس، أنها احتجزت ناقلة نفط متجهة إلى سوريا وتحمل مليوني برميل من الخام يعتقد أنه إيراني، وذلك "لانتهاكها العقوبات الأوروبية ضد دمشق".

وكشف وزير الخارجية الإسباني جوزيف بوريل، أن احتجاز ناقلة النفط، كان بطلب أمريكي من بريطانيا.

ورحبت بريطانيا، "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة، وقالت إن الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر غير مقبول.