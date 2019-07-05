كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنعود إلى القمر من جديد ونرفع العلم الأمريكي على المريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن رواد الفضاء الأمريكيين سيزورون قريبا القمر من جديد، كما سينطلقون إلى كوكب المريخ ليرفعوا هناك العلم الأمريكي.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في ساحة "لينكولن ميموريال" بمناسبة عيد الاستقلال: "قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء "أبولو" ورفع علم أمريكي على سطح القمر. سنعود إلى القمر قريبا وسنرفع العلم الأمريكي على المريخ".

ووقع ترامب العام الماضي على خطة لاستئناف رحلات القمر، كما طالب وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالعمل على إرسال الرواد إلى القمر مرة أخرى.